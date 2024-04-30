Devin Özek ısrarı

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun yapılanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı yetkililer Beşiktaş'a futbol aklı olabilecek, oyuncu transferlerinde katkıda bulunabilecek bir sportif direktörü göreve getirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ta sportif direktörlük için, Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso'nun ekibinde yer alan Devin Özek ismi öne çıkıyor. Leverkusen'in bu sezonki büyük başarısında pay sahibi olan Özek, Şubat ayından bu yana Beşiktaşlı yetkililerle görüşmelerde bulunuyor. Devin Özek ile gerek kişisel gerekse transfere ayrılacak bütçe olmak üzere birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunan Beşiktaşlı yetkililer, Özek'i yeni dönem futbol yapılanmasının içerisine dahil etmeye kararlı.

AYRI AYRI YÜRÜTÜLÜYOR

Beşiktaş yönetiminin sportif direktör ve teknik direktör çalışmalarını ayrı ayrı yürüttüğü, futbol yapılanması konusundaki önceliğin Devin Özek transferine verildiği öğrenildi. Yönetim; teknik direktör kim olursa olsun, gelecek olan teknik direktörle Özek'in birlikte çalışmasını istiyor.