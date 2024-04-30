Haberler Beşiktaş Devin Özek ısrarı

Devin Özek ısrarı

Siyah-beyazlı takımda yeni sezonda sportif direktörlük görevine, Bayer Leverkusen’de Xabi Alonso’nun yardımcısı Devin Özek düşünülüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Devin Özek ısrarı

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun yapılanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı yetkililer Beşiktaş'a futbol aklı olabilecek, oyuncu transferlerinde katkıda bulunabilecek bir sportif direktörü göreve getirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ta sportif direktörlük için, Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso'nun ekibinde yer alan Devin Özek ismi öne çıkıyor. Leverkusen'in bu sezonki büyük başarısında pay sahibi olan Özek, Şubat ayından bu yana Beşiktaşlı yetkililerle görüşmelerde bulunuyor. Devin Özek ile gerek kişisel gerekse transfere ayrılacak bütçe olmak üzere birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunan Beşiktaşlı yetkililer, Özek'i yeni dönem futbol yapılanmasının içerisine dahil etmeye kararlı.

AYRI AYRI YÜRÜTÜLÜYOR

Beşiktaş yönetiminin sportif direktör ve teknik direktör çalışmalarını ayrı ayrı yürüttüğü, futbol yapılanması konusundaki önceliğin Devin Özek transferine verildiği öğrenildi. Yönetim; teknik direktör kim olursa olsun, gelecek olan teknik direktörle Özek'in birlikte çalışmasını istiyor.

Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye
Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!
DİĞER
Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy’un boncuk gözlü oğlu Cem'i gören hayran kaldı! Neşesiyle "Babasının oğlu" dedirtti!
AK Parti'de gözler MYK toplantısında! Hangi kademelerde değişim olacak?
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Orta sahaya 23'lük Viking
F.Bahçe'de Fred endişesi! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Moritanyalı kanat!
Adım adım Sergen
Deprem mi oldu son dakika 30 Nisan?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! 00:12
Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! Lewandowski şov yaptı Barcelona kazandı! 00:11
İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! 00:05
İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! İşte Nijerya Milli Takımı'nın yeni hocası! 00:04
Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok 23:35
Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok 23:34
Daha Eski
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! 23:26
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! 23:26
G.Saray'dan Sanchez bombası! Bedavaya geliyor G.Saray'dan Sanchez bombası! Bedavaya geliyor 23:06
36. hafta maçları için flaş fikstür kararı! 36. hafta maçları için flaş fikstür kararı! 23:06
Atletico'dan flaş Çağlar kararı! F.Bahçe... Atletico'dan flaş Çağlar kararı! F.Bahçe... 23:06
Dzeko krizinin perde arkası belli oldu! İsmail Kartal... Dzeko krizinin perde arkası belli oldu! İsmail Kartal... 23:06