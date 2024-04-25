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Salih görüşme odasına

Kartal'ın tecrübeli ismi Salih Uçan ile Türkiye Kupası rövanş maçının hemen ardından yeni sözleşme şartlarını görüşmek için masaya oturulacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Salih görüşme odasına

Kartal'ın tecrübeli ismi Salih Uçan ile Türkiye Kupası rövanş maçının hemen ardından yeni sözleşme şartlarını görüşmek için masaya oturulacağı öğrenildi. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu ile yola devam etmeyi planlıyor. Ancak siyah-beyazlılardan senelik 9 milyon TL ücret alan Salih'in bu rakamda çok iyi oranda bir düzeltme yapılmadan kalmaya sıcak bakmıyor. Beşiktaşlı yöneticiler, 7 Mayıs'taki A.Gücü kupa rövanşının ardından Salih'e birebir görüşme yaparak el sıkışmayı hedefliyor.

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