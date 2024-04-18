TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan kiralık olarak takıma kattığı Joe Worrall'a sürpriz bir talip çıktı. Siyah-beyazlılarda pek forma şansı bulamayan 27 yaşındaki savunmacıya İngiliz ekibi kanca attı. İşte detaylar...
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Kırmızı-beyazlı ekip, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitecek deneyimli savunmacı Worrall için Beşiktaş'ın sezon sonu alacağı kararı bekleyecek.
Worrall'ın kalan maçlarda göstereceği performans Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek.
Bu doğrultuda İngiliz ekibi, 27 yaşındaki savunmacının Beşiktaş'ta devam etmemesi durumunda Nottingham'a istenilen bonservis bedelini ödeyip sezon sonunda bu transferi olumlu noktalamayı hedefliyor.
Ocak ayından bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Worrall, Siyah-beyazlılar ile 4 karşılaşmaya çıktı. İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamadı.
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