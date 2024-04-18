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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan kiralık olarak takıma kattığı Joe Worrall'a sürpriz bir talip çıktı. Siyah-beyazlılarda pek forma şansı bulamayan 27 yaşındaki savunmacıya İngiliz ekibi kanca attı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 10:05
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Joe Worrall'a talip çıktı. Nottingham Forest'tan kiralık olarak takıma katılan Worrall'a Championship'te mücadele eden İngiliz ekibi Middlesbrough kulübünün talip olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitecek deneyimli savunmacı Worrall için Beşiktaş'ın sezon sonu alacağı kararı bekleyecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Worrall'ın kalan maçlarda göstereceği performans Beşiktaş'taki geleceğini belirleyecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Bu doğrultuda İngiliz ekibi, 27 yaşındaki savunmacının Beşiktaş'ta devam etmemesi durumunda Nottingham'a istenilen bonservis bedelini ödeyip sezon sonunda bu transferi olumlu noktalamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor

Ocak ayından bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Worrall, Siyah-beyazlılar ile 4 karşılaşmaya çıktı. İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamadı.

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