Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e dönüyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından takım yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edilmişti. Sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan Topraktepe'nin kadroda büyük bir revizyona gideceği ve 4 ismi ilk 11'e monte etmeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 09:01
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılışı bazı futbolcular için takıma geri dönüş anlamına geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e

Özellikle Tayyip Talha Sanuç ve Demir Ege Tıknaz için yeni bir şans doğdu. Bu iki futbolcu, 4-0'lık Pendikspor mağlubiyetin ardından Portekizli teknik direktör tarafından gözden çıkarılmış ve şans bulamamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e

Topraktepe'nin çalıştığı 3 maçlık sürecin tamamında oynayan Tayyip Talha'nın formasını geri alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e

KADROYA ALINMAMIŞTI

Serdar Topraktepe'nin genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'a da sezonun kalan bölümünde görev verebileceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e

Başakşehir maçında 19 dakika süre alan, Yılport Samsunspor mücadelesinde ise forma giyemeyen Al Musrati de 11'deki yerine dönecek. Santos, Libyalı oyuncuya son maçlarda süre vermemişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e

Devre arasında transfer edilen Joe Worrall da forma şansı bekliyor. Ligde 3 maçta görev alan İngiliz stoper, son maçta teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Siyah-beyazlılar pazartesi günü Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını salı günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı: Averaj farkıyla…
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Orta Doğu var: Gazze, İran ve İsrail...
Üründül'den övgü dolu sözler!
G.Saray'dan rüya gibi transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Papatya falı! İşte Beşiktaş'ın listesindeki hoca adayları
Almanlar Semih için teklif yükseltti!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 Nisan rakamları
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 NİSAN 2024 | 💭Duygularınızı ifade etmekten kaçmayın!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 NİSAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra... F.Bahçe'de Dzeko gerçeği! Attığı golden sonra... 10:18
Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu! Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu! 10:17
Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman? 10:11
G.Saray'dan rüya gibi transfer! G.Saray'dan rüya gibi transfer! 09:53
Barcelona - PSG maçı ne zaman? Barcelona - PSG maçı ne zaman? 09:46
Kartal'a gençlik aşısı! Kartal'a gençlik aşısı! 09:45
Daha Eski
Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman? Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman? 09:38
G.Saray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'a 2. Arjantinli geliyor! Bunu kimse beklemiyordu 09:30
SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI İZLE📺 | TFF Süper Lig 32. hafta VAR kayıtları SÜPER LİG 32. HAFTA VAR KAYITLARI İZLE📺 | TFF Süper Lig 32. hafta VAR kayıtları 09:28
Üründül'den övgü dolu sözler! Üründül'den övgü dolu sözler! 09:03
Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e dönüyor Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e dönüyor 09:01
Arda Turan'a şok suçlama! Arda Turan'a şok suçlama! 08:57