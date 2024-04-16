BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e dönüyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılışı bazı futbolcular için takıma geri dönüş anlamına geliyor.

Özellikle Tayyip Talha Sanuç ve Demir Ege Tıknaz için yeni bir şans doğdu. Bu iki futbolcu, 4-0'lık Pendikspor mağlubiyetin ardından Portekizli teknik direktör tarafından gözden çıkarılmış ve şans bulamamıştı.