BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Serdar Topraktepe'den büyük revizyon! 4 isim 11'e dönüyor
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından takım yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edilmişti. Sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan Topraktepe'nin kadroda büyük bir revizyona gideceği ve 4 ismi ilk 11'e monte etmeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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KADROYA ALINMAMIŞTI
Serdar Topraktepe'nin genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'a da sezonun kalan bölümünde görev verebileceği belirtiliyor.
Başakşehir maçında 19 dakika süre alan, Yılport Samsunspor mücadelesinde ise forma giyemeyen Al Musrati de 11'deki yerine dönecek. Santos, Libyalı oyuncuya son maçlarda süre vermemişti.
Devre arasında transfer edilen Joe Worrall da forma şansı bekliyor. Ligde 3 maçta görev alan İngiliz stoper, son maçta teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Siyah-beyazlılar pazartesi günü Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını salı günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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