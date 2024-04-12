Haberler Beşiktaş Coufal’ı kaçırmayın

Coufal’ı kaçırmayın

İngiliz basını, Beşiktaş’ın transfer listesindeki 31 yaşındaki Vladimir Coufal için “West Ham eğer onu bırakırsa, büyük güç kaybeder” yorumunu yaptı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Coufal’ı kaçırmayın

Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, sağ bek mevkiinde yaşanan istikrarsızlık nedeniyle çalışmalarını bu mevkii üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Fransız sağ bek Rosier'i kiralık gönderen yönetim, Svensson'dan da beklediği verimi alamadığı için yeni bir bek arayışına girdi. Kartal, Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da görev yapan Çek futbolcu Vladimir Coufal'ı takibe aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda sağ kanatta da görev yapıyor olması nedeniyle Coufal üzerinde yoğunlaşan yönetimin, sezon bitmeden oyuncuyla temasa geçerek işi bitirmek istiyor. İngiliz basını da Beşiktaş bu ısrarı için "Onu kaybetmek, West Ham'a büyük güç kaybı yaşatır. Türk ekibi çok bastırıyor. Coufal da kararsız. Çek oyuncunun Boğaz ekibine gitmesi şaşırtıcı olmaz" yorumunu yaptı.

Kulüp kariyerinde 422 resmi maça çıkan Çek oyuncu, bu periyotta 14 gol atarken, 39 da asist yaptı ve toplamda 53 gole direkt olarak katkı sağladı.

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