TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Maurizio Sarri gelişmesi! Fernando Santos...

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un geleceği tartışılırken her yeni gün yeni iddialar gündeme geliyor. Portekizli çalıştırıcının Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a gideceğine yönelik haberlerin yanı sıra siyah-beyazlıların planlarına yönelik de dedikodular arttı.

Yeni Asır'da yer alan haberde Gurban Gurbanov ve Edin Terzic dışında menajerler tarafından son olarak Maurizio Sarri isminin de teklif olduğu konuşuluyor.