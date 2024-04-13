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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Maurizio Sarri gelişmesi! Fernando Santos...

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın göreve gelişiyle takımın başına gelen Fernando Santos takımı beklenen seviyeye çıkaramadı. Siyah-beyazlılarda bu gelişme sonrası yeni sezonda Sarri haberleri ortaya atıldı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 12:37
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Maurizio Sarri gelişmesi! Fernando Santos...

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un geleceği tartışılırken her yeni gün yeni iddialar gündeme geliyor. Portekizli çalıştırıcının Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a gideceğine yönelik haberlerin yanı sıra siyah-beyazlıların planlarına yönelik de dedikodular arttı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Maurizio Sarri gelişmesi! Fernando Santos...

Yeni Asır'da yer alan haberde Gurban Gurbanov ve Edin Terzic dışında menajerler tarafından son olarak Maurizio Sarri isminin de teklif olduğu konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Maurizio Sarri gelişmesi! Fernando Santos...

Lazio'dan istifa ettikten sonra boşa çıkan 65 yaşındaki teknik adamı Rus ekibi S.Moskova'nın da istediği öne sürülmüş ancak İtalyan hocanın bu teklife sıcak bakmadığı kaydedilmişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Maurizio Sarri gelişmesi! Fernando Santos...

Sarri'nin Milan'da görev almak istediği kaydedilse de Beşiktaş'ın teklifi halinde nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Maurizio Sarri gelişmesi! Fernando Santos...

Bu arada Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına yönelik temaslarının sürdüğü bilinirken Dortmund forması giyen Salih Özcan ile yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

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