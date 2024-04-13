TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Maurizio Sarri gelişmesi! Fernando Santos...
Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın göreve gelişiyle takımın başına gelen Fernando Santos takımı beklenen seviyeye çıkaramadı. Siyah-beyazlılarda bu gelişme sonrası yeni sezonda Sarri haberleri ortaya atıldı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Sarri'nin Milan'da görev almak istediği kaydedilse de Beşiktaş'ın teklifi halinde nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.
Bu arada Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına yönelik temaslarının sürdüğü bilinirken Dortmund forması giyen Salih Özcan ile yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.
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