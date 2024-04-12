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Mert’ten iyi haber

Beşiktaş'a, Mert Günok'tan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan tecrübeli file bekçisinin Samsun maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Başakşehir karşılaşmasında göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle maçı tamamlayamayan Mert'in kaslarında ezilme olduğu ve bu nedenle ağrıları bulunduğu belirtilmişti. Tedaviye olumlu yanıt veren milli kaleci, yarın görevinin başında olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Mert’ten iyi haber
Beşiktaş'a, Mert Günok'tan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan tecrübeli file bekçisinin Samsun maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Başakşehir karşılaşmasında göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle maçı tamamlayamayan Mert'in kaslarında ezilme olduğu ve bu nedenle ağrıları bulunduğu belirtilmişti. Tedaviye olumlu yanıt veren milli kaleci, yarın görevinin başında olacak.
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