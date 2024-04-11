TRANSFER HABERİ - Stefan Savic'ten Beşiktaş'a müjde! Yeşil ışık yaktı

Beşiktaş'ın önce sezon başında, ardından ara transferde gündemine aldığı Stefan Savic, gelecek sezon için bir kez daha gündeme geldi. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ın gelecek sezon için renklerine bağlamak istediği Stefan Savic'le ilgili açıklama geldi. Karadağlı savunmacıyla ilgili daha önceki süreçte transfer görüşmelerinde yer alan menajer Ayhan Yeşilbaş, Radyopor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Yeşilbaş şu ifadeleri kullandı:

İMZA PARASI İSTEMİŞTİ

"Ara transfer döneminde de Beşiktaş'la görüşmüştük. Ama oyuncunun istediği ücret çok yüksekti. İmza parası da istedi. Ama yaz dönemi için süreç devam ediyor. Bir görüşme daha yapacağız. Oyuncu 4 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep etti, artı imza parası vardı. Çok yüksek bir rakam olduğu için Beşiktaş uygun görmedi. Şimdi Savic ile yeni bir görüşme yapacağız. 2025 yazına kadar sözleşmesi var; ama serbest çıkacak Atletico Madrid'ten, alacaklarını bırakacak."

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

33 yaşındaki Karadağlı stoper için yapılan bu açıklama, siyah-beyazlı yetkilileri yeniden harekete geçirdi. Beşiktaş transfer komitesinin önümüzdeki günlerde Atletico Madrid'li yetkililer ile görüşmek için İspanya gitmesi bekleniyor. Karadağlı defans oyuncusunun Atletico Madrid'de yedek kalmak istemediği için ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken; İspanyol medyası da kulübünün oyuncudan bonservis kazanmak için ayrılığa izin vereceğini iddia etti.

ATLETİCO MADRID'LE 291 MAÇA ÇIKTI

2015 yılından bu yana Atletico Madrid'in formasını giyen Stefan Savic, İspanyol devinin formasını 291 maçta giydi. 33 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle mücadele etti. 3 milyon euro piyasa değerine sahip deneyimli futbolcu Karadağ Milli Takımı ile de 74 maça çıkıp 9 kez ağları sarstı.

Savic bu sezon İspanyol ekibiyle 27 maça çıkarken, 2 bin 28 dakika sahada kaldı. Savic; Ligde 18, Şampiyonlar Ligi'nde 5, Kral Kupası'nda 2, Supercopa'da da 1 maçta görev yaptı.