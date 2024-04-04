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RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeyi planlayan her iki takım da mutlak galibiyet hedefliyor. RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 19:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 19:40
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RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | BJK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? ilk 11'ler belli oldu mu?

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Dubois, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Josef, Kemen, Berkay, Davidson, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Bakhtiyor, Colley, Necip, Svensson, Gedson, Muci, Rashica, Semih, Ghezzal, Aboubakar.

Başakşehir Beşiktaş maçı

İKİ FUTBOLCU SAKAT 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan ile Tayfur Bingöl, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Al-Musrati, Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain ise iyileşti. Beşiktaş'ta 4 futbolcu da RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile yapılacak müsabakada oynayamayacak.

Başakşehir Beşiktaş maçı

DEPLASMANDA YENİLGİSİ GALİBİYETTEN FAZLA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 15 müsabakada 6 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu maçlarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

DENİZ TÜRÜÇ CEZALI

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Başakşehir Beşiktaş maçı

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