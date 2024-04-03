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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Özcan'a transfer telefonu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar milli yıldız Salih Özcan ile telefon üzerinden sıcak bağlantı kurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Özcan'a transfer telefonu!

Gelecek sezonun kadro çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki önemli isimlerden biri de milli takımın yıldızlarından Salih Özcan…

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Özcan'a transfer telefonu!

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı takımın yerli oyuncu kalitesini yukarı çekeceğine inanılan deneyimli oyuncuya futbol koordinatörü Samet Aybaba'dan telefon gitti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Özcan'a transfer telefonu!

Deneyimli futbolcuyla görüşen Aybaba, "Seni takımda görmek istiyoruz" dedi. Başarılı orta saha ise "Henüz net karar vermedim. İlerleyen günlerde tekrar konuşalım" karşılığını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Özcan'a transfer telefonu!

Kariyerine Borussia Dortmund'da devam eden Salih için bu sezon işler pek istediği gibi gitmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Özcan'a transfer telefonu!

26 yaşındaki futbolcu, 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi. Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

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