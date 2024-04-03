BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Salih Özcan'a transfer telefonu!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar milli yıldız Salih Özcan ile telefon üzerinden sıcak bağlantı kurdu. İşte detaylar...
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Kariyerine Borussia Dortmund'da devam eden Salih için bu sezon işler pek istediği gibi gitmedi.
26 yaşındaki futbolcu, 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi. Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
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