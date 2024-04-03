BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan Ernest Muci itirafı! 20 milyon Euro...

"20 MİLYON EURO'YU REDDETTİM" Hasan Arat, ara transferin son gününde kadroya kattıkları Ernest Muci ile ilgili, "Avrupa'dan bir kulüp Ernest Muci için 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ancak teklifi reddettim" ifadelerini kullandı.