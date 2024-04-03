Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan Ernest Muci itirafı! 20 milyon Euro...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan Ernest Muci itirafı! 20 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat devre arası yapılan transferlere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Arat'ın dikkat çeken sözleri... BJK SPOR NHABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 13:57
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan Ernest Muci itirafı! 20 milyon Euro...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat devre arası transferlerinden Ernest Muci için önemli açıklamada bulundu.

ORGANİZASYONDA KONUŞTU

Takvim'de yer alan haberde Beşiktaş yönetimi, Asbaşkan Mete Vardar'ın düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Hasan Arat organizasyonda özel açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan Ernest Muci itirafı! 20 milyon Euro...

"20 MİLYON EURO'YU REDDETTİM"

Hasan Arat, ara transferin son gününde kadroya kattıkları Ernest Muci ile ilgili, "Avrupa'dan bir kulüp Ernest Muci için 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ancak teklifi reddettim" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan Ernest Muci itirafı! 20 milyon Euro...

Hasan Arat, Muci'nin potansiyelli bir oyuncu olduğunu söyleyerek şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

Muci potansiyelli bir oyuncu gelecek sezon da bizimle kalmasını istiyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan Ernest Muci itirafı! 20 milyon Euro...

YAZ DÖNEMİNDE GELECEKLER

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, 23 yaşındaki Arnavut oyuncuyla yakından ilgilendiği ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı söylendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan Ernest Muci itirafı! 20 milyon Euro...

7 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 resmi maça çıkan Ernest Muci bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

DİĞER
Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! "Babasının kopyası"
Son dakika: Mart ayı enflasyonu açıklandı! Bakan Mehmet Şimşek'ten 'fiyat istikrarı' mesajı: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek
Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Başakşehir'e konuk oluyor
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Bedelsiz gelecek
TAVUKLU ALANYA BOHÇASI TARİFİ | Tavuklu Alanya Bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulu tercihleri nasıl yapılır? Tercih Kılavuzu
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arat'tan Muci itirafı! 20 milyon Euro... Arat'tan Muci itirafı! 20 milyon Euro... 13:57
F.Bahçe'yi bekleyen büyük tehlike! F.Bahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 13:38
1. Lig'de sürpriz ayrılık! 1. Lig'de sürpriz ayrılık! 13:38
Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? 13:16
Liverpool - Sheffield United maçı ne zaman? Liverpool - Sheffield United maçı ne zaman? 13:13
Beşiktaş Başakşehir'e konuk oluyor Beşiktaş Başakşehir'e konuk oluyor 13:01
Daha Eski
Arda'nın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı Arda'nın inanılmaz değişimi! Görenler gözlerine inanamadı 12:50
BB Erzurumspor - Giresunspor maçı ne zaman? BB Erzurumspor - Giresunspor maçı ne zaman? 12:34
Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:32
Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 12:29
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? 12:22
F.Bahçe - A.Demirspor maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe - A.Demirspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:21