BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat'tan Ernest Muci itirafı! 20 milyon Euro...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat devre arası yapılan transferlere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Arat'ın dikkat çeken sözleri... BJK SPOR NHABERLERİ
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YAZ DÖNEMİNDE GELECEKLER
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, 23 yaşındaki Arnavut oyuncuyla yakından ilgilendiği ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı söylendi.
7 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 resmi maça çıkan Ernest Muci bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
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