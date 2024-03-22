TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki...
Beşiktaş'ta bu sezon bir süre kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, teknik direktör Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte yeniden forma bulmaya başlamıştı. Siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon Kamerunlu golcüyle yola devam etmek istemezken, büyük bir kriz patlak verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Ara transfer döneminde Brezilya'dan Corinthians, Gremio, Rusya'dan Spartak Moskova, Suudi Arabistan'dan Al-Shabab ve Damac, Katar'dan Al-Rayyan ile ABD'den Los Angeles Galaxy tecrübeli futbolcu için teklif yapan takımlar olmuştu.
Bu kulüplerden ikisinin ilgilerinin hala sürdüğü ancak oyuncuyu bedelsiz olarak kadrolarına katmayı planladıkları öğrenildi. Beşiktaş formasıyla 110 maça çıkan Aboubakar, 59 gol ve 14 asistle skora toplamda 73 kez katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise 28 karşılaşmada 11 gol ve 2 asistle oynadı.
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