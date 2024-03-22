TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki...

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için düşünmedikleri Kamerunlu golcüyü satıp hem bonservis geliri elde etmeyi hem de 3.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 123 milyon TL) maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.