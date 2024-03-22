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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki...

Beşiktaş'ta bu sezon bir süre kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, teknik direktör Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte yeniden forma bulmaya başlamıştı. Siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon Kamerunlu golcüyle yola devam etmek istemezken, büyük bir kriz patlak verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:10
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Fernando Santos'un talebiyle affedilen Vincent Aboubakar, geri dönüşünde kendisinden beklentileri bir türlü karşılayamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki...

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için düşünmedikleri Kamerunlu golcüyü satıp hem bonservis geliri elde etmeyi hem de 3.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 123 milyon TL) maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki...

Ancak oyuncu, Beşiktaş'ta kazandığı rakamı alabileceği bir kontrata imza atmak istiyor. Aksi bir durumda ayrılmayı düşünmüyor. Aboubakar'la ilgili bir başka sorun ise taliplilerinin bonservis bedeli ödemekten kaçınması…

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki...

Ara transfer döneminde Brezilya'dan Corinthians, Gremio, Rusya'dan Spartak Moskova, Suudi Arabistan'dan Al-Shabab ve Damac, Katar'dan Al-Rayyan ile ABD'den Los Angeles Galaxy tecrübeli futbolcu için teklif yapan takımlar olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! Öyle bir şey istedi ki...

Bu kulüplerden ikisinin ilgilerinin hala sürdüğü ancak oyuncuyu bedelsiz olarak kadrolarına katmayı planladıkları öğrenildi. Beşiktaş formasıyla 110 maça çıkan Aboubakar, 59 gol ve 14 asistle skora toplamda 73 kez katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise 28 karşılaşmada 11 gol ve 2 asistle oynadı.

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