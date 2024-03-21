BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiası kalmayan Beşiktaş, buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor.

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar, bazı isimleri de kiralık olarak göndermişti.