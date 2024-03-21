Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ın, sezon başında kiralık olarak gönderdiği o futbolcu yeni takımında skor yükünü üstlenen isim oldu. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 10:12
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiası kalmayan Beşiktaş, buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden siyah-beyazlılar, bazı isimleri de kiralık olarak göndermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Kara Kartal'ın Sarajevo takımına kiraladığı Boşnak futbolcu Ajdin Hasic, burada fırtına gibi esiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan 22 yaşındaki oyuncu, 23 maçta 1.552 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Takvim'in haberine göre; genç oyuncu Beşiktaş'a geri dönecek ve siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlık kampında yer alacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Önemli bir gelişim gösteren Ajdin Hasic'in sözleşmesinin uzatılmasının da söz konusu olduğu ve tekrardan kiralanabileceği de gelen bilgiler arasında.

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