BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sezon başında gitmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor
Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ın, sezon başında kiralık olarak gönderdiği o futbolcu yeni takımında skor yükünü üstlenen isim oldu. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan 22 yaşındaki oyuncu, 23 maçta 1.552 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Takvim'in haberine göre; genç oyuncu Beşiktaş'a geri dönecek ve siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlık kampında yer alacak.
Önemli bir gelişim gösteren Ajdin Hasic'in sözleşmesinin uzatılmasının da söz konusu olduğu ve tekrardan kiralanabileceği de gelen bilgiler arasında.
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