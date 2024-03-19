BEŞİKTAŞ HABERİ: Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi! Hasan Arat...

YÖNETİM HIÇ MEMNUN DEĞİL

Beşiktaş yönetimi, deneyimli teknik adamın performansından memnun olmadığını geride bıraktığımız günlerde gerçekleştirilen toplantıda dile getirdi. Başkan Hasan Arat'ın da mevcut durumdan memnun olmadığı ancak; acele bir karar vermek istemediği öğrenildi. Takvim'in haberine göre siyah-Beyazlılar, sezon sonuna kadar Portekizli çalıştırıcı ile yola devam edecek. Sezon sonunda ise nihai bir sonuca varılması planlanıyor.