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BEŞİKTAŞ HABERİ: Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi! Hasan Arat...

Beşiktaş'ta performansı eleştirilen teknik direktör Fernando Santos'un siyah-beyazlılardaki geleceği tartışılırken, Kartal'ın 1 numaralı ismi Hasan Arat, Santos ile ilgi kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi! Hasan Arat...

Süper Lig'de son oynadığı 3 maçı da yenilgiyle tamamlayan, 1 gol atıp kalesinde 5 gol gören Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Fernando Santos'a çevrildi. Siyah-Beyazlı yönetimin, Portekizli hoca ile ilgili gelecek planı netleşti.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi! Hasan Arat...

YÖNETİM HIÇ MEMNUN DEĞİL
Beşiktaş yönetimi, deneyimli teknik adamın performansından memnun olmadığını geride bıraktığımız günlerde gerçekleştirilen toplantıda dile getirdi. Başkan Hasan Arat'ın da mevcut durumdan memnun olmadığı ancak; acele bir karar vermek istemediği öğrenildi. Takvim'in haberine göre siyah-Beyazlılar, sezon sonuna kadar Portekizli çalıştırıcı ile yola devam edecek. Sezon sonunda ise nihai bir sonuca varılması planlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi! Hasan Arat...

24 HEDEF PUAN VAR
Oynanılan 30 maçta 46 puan toplayan ve ligde 3. olabilmek için mücadele eden Kartal, kalan 8 haftada alabileceği maksimum puanı elde etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi! Hasan Arat...

Bu süreçte 8 kritik maça çıkacak Beşiktaş, milli aradan sonra Başakşehir ile deplamanda karşılaşacak. Santos ve öğrencileri bu süreçte Samsun, Ankaragücü, Fenerbahçe (D), Rize, Alanya (D), Hatay ve Kasımpaşa (D) ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş şu ana kadar 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Kartal, 40 gol atıp kalesinde ise 36 gol gördü.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi! Hasan Arat...

Fernando Santos, Beşiktaş'ın başında 14 maçta 1.64 maç başı puan ortalaması elde etti.

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