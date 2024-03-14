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Beşiktaş'ta Fernando Santos tartışması! Eğer Avrupa'ya gidemezlerse...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın teknik direktörü Fernando Santos ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcının takımdaki geleceği tartışma konusu haline geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 09:41
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Beşiktaş'ta Fernando Santos tartışması! Eğer Avrupa'ya gidemezlerse...

Beşiktaş'ta hesaplar sezonu en azından bir kupayla kapatmak üzerine yapılırken, siyah-beyazlı taraftarlar da büyük umutlarla göreve getirilen teknik direktör Fernando Santos'a tepkilerini her geçen gün artırıyor.

Beşiktaş'ta Fernando Santos tartışması! Eğer Avrupa'ya gidemezlerse...

Beşiktaşlı taraftarlar, ilk günden itibaren tam destek verdikleri hem futbolcular hem de Portekizli teknik adam Fernando Santos için sert sözlerle eleştiri yapmaya başladı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos tartışması! Eğer Avrupa'ya gidemezlerse...

Camiada "Seneye mutlaka Avrupa arenasında olmalıyız. Peki Avrupa'da olamazsak, Fernando Santos takımın başında olsa ne olur" ifadeleri yüksek sesli konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos tartışması! Eğer Avrupa'ya gidemezlerse...

Beşiktaş yönetimi de Portekizli hocadan detaylı bir rapor isterken, Hasan Arat başkanlığındaki yöneticilerin de son kararı Avrupa'ya gidip-gidememe konusu netleştikten sonra vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Fernando Santos tartışması! Eğer Avrupa'ya gidemezlerse...

Siyah-beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide sahasında Galatasaray'a 1-0'lık skorla 29. haftada ise Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olmuştu. Alınan bu skorlar sonrası Fernando Santos'a yönelik eleştiriler arttı.

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