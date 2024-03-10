Haberler Beşiktaş Gaziantep FK - Beşiktaş maçı NE ZAMAN ? | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı NE ZAMAN ? | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 11:45 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 12:00
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Gaziantep FK - Beşiktaş maçı NE ZAMAN ? | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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