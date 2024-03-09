Haberler Beşiktaş Santos o ismi kulübeye çekiyor! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Santos o ismi kulübeye çekiyor! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ilk 11'inde değişikliğe gidecek. Yıldız ismin kulübeye çekilmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 11:33
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Santos o ismi kulübeye çekiyor! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş'ta gözler, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Teknik direktör Fernando Santos'un zorlu mücadelede kadroda 4 oyuncuyu değiştirmeyi planladığı öğrenildi.

Santos o ismi kulübeye çekiyor! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Santos kart cezalısı Omar Colley yerine Joe Worrall'a görev vermeye hazırlanırken, sağ bekte de bir değişikliğe gidecek ve derbide kötü performans gösteren Onur Bulut'un yerine Svensson'u görevlendirecek.

Santos o ismi kulübeye çekiyor! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Tecrübeli teknik adam Gedson Fernandes'i de cezasının bitmesiyle birlikte yeniden 11'e alarak Al-Musrati ile birlikte oynatacak.

Santos o ismi kulübeye çekiyor! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Kartal'daki bir diğer değişimin de hücum bölgesinde olması planlanıyor.

Santos o ismi kulübeye çekiyor! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Teknik ekibin Cenk Tosun'u bu maçta yedek soyundurtarak solda Milot Rashica, sağda ise Rachid Ghezzal'a şans verebileceği aktarıldı.

Santos o ismi kulübeye çekiyor! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle: Mert, Svensson, Joe Worrall, Necip, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Muci, Ghezzal, Semih.

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