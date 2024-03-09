Santos o ismi kulübeye çekiyor! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ilk 11'inde değişikliğe gidecek. Yıldız ismin kulübeye çekilmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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Kartal'daki bir diğer değişimin de hücum bölgesinde olması planlanıyor.
Teknik ekibin Cenk Tosun'u bu maçta yedek soyundurtarak solda Milot Rashica, sağda ise Rachid Ghezzal'a şans verebileceği aktarıldı.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle: Mert, Svensson, Joe Worrall, Necip, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Muci, Ghezzal, Semih.
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