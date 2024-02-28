Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a büyük müjde
Son dakika spor haberi: Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performansla taraftarı mest eden Anderson Talisca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da oynayan Brezilyalı yıldız, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
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AL-NASSR'DAN AYRILMA KARARI ALDI
TALISCA SÜPER LİG DEVİNE GERİ DÖNÜYOR
Sezon sonu Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e geri dönecek. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, transfer için eski takımı Beşiktaş ile görüşecek.
Yıldız ismin geri döneceği haberi şimdiden siyah beyazlı taraftarları heyecana soktu.
Bu sezon Al-Nassr formasıyla 24 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 1938 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 22 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.
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