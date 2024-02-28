Haberler Beşiktaş Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a büyük müjde

Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a büyük müjde

Son dakika spor haberi: Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performansla taraftarı mest eden Anderson Talisca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da oynayan Brezilyalı yıldız, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 13:37
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Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a büyük müjde

Uzun süredir Al-Nassr'dan ayrılmayı düşünen Anderson Talisca için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı yıldızın yeni durağı belli oldu.

Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a büyük müjde

Bu doğrultuda Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a geri döneceği kaydedildi. Flaş gelişme ise son dakika olarak duyuruldu.

Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a büyük müjde

AL-NASSR'DAN AYRILMA KARARI ALDI
2021 yılında Al-Nassr'a transfer olan Anderson Talisca, Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı aldı. Akşam'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, 30 yaşındaki yıldız oyuncu sezon sonunda Suudi Arabistan'dan ayrılacak.

Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a büyük müjde

TALISCA SÜPER LİG DEVİNE GERİ DÖNÜYOR
Sezon sonu Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Anderson Talisca, yeniden Süper Lig'e geri dönecek. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, transfer için eski takımı Beşiktaş ile görüşecek.

Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a büyük müjde

Yıldız ismin geri döneceği haberi şimdiden siyah beyazlı taraftarları heyecana soktu.

Talisca'dan transfer kararı! Beşiktaş'a büyük müjde

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 24 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı.

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