Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş'ta gözler 28. haftada oynanacak derbiye çevrildi. Galatasaray maçı öncesi İstanbulspor ile karşılaşacak siyah beyazlılarda büyük endişe yaşanıyor. Siyah beyazlılarda 8 isim sarı kart görmesi durumunda derbide forma giyemeyecek. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ
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Kartal, İstanbulspor'u mağlup ederek Galatasaray derbisine daha güçlü çıkmayı hedefliyor.
Ancak Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi büyük bir endişe hakim.
İşte ayrıntılar...
Süper Lig 28. haftasında Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek olan Beşiktaş'ta 8 isim zorlu maç öncesinde kart sınırda yer alıyor.
Beşiktaş'ta o isimler İstanbulspor maçında kart görmeleri halinde derbide olmayacaklar.
İŞTE O 8 OYUNCU
İstanbulspor maçına sınırda çıkacak o isimler şu şekilde; Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyar Zaynutdinov, Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy.
Bu futbolcular İstanbulspor karşısına kart görmeleri halinde 28. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.
Beşiktaş'ın kendi sahasında lider Galatasaray'ı konuk edeceği dev karşılaşma, 3 Mart 2024'te oynanacak.
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