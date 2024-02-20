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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş'ta gözler 28. haftada oynanacak derbiye çevrildi. Galatasaray maçı öncesi İstanbulspor ile karşılaşacak siyah beyazlılarda büyük endişe yaşanıyor. Siyah beyazlılarda 8 isim sarı kart görmesi durumunda derbide forma giyemeyecek. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 12:21
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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

Zorlu mücadele 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

Son olarak Konyaspor'u mağlup ederek moral kazanan siyah beyazlılar, İstanbulspor engelini de kayıpsız olarak aşmak istiyor.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

Kartal, İstanbulspor'u mağlup ederek Galatasaray derbisine daha güçlü çıkmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

Ancak Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi büyük bir endişe hakim.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

Süper Lig 28. haftasında Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek olan Beşiktaş'ta 8 isim zorlu maç öncesinde kart sınırda yer alıyor.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

Beşiktaş'ta o isimler İstanbulspor maçında kart görmeleri halinde derbide olmayacaklar.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

İŞTE O 8 OYUNCU

İstanbulspor maçına sınırda çıkacak o isimler şu şekilde; Necip Uysal, Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyar Zaynutdinov, Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

Bu futbolcular İstanbulspor karşısına kart görmeleri halinde 28. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kart endişesi! 8 isim birden sınırda

Beşiktaş'ın kendi sahasında lider Galatasaray'ı konuk edeceği dev karşılaşma, 3 Mart 2024'te oynanacak.

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