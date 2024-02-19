Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Christopher Martins Pereira'ya kiralama teklifi!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Christopher Martins Pereira'ya kiralama teklifi!

Ara transfer döneminin son günlerinde kadrosunu Ernest Muçi ve Al-Musrati ile güçlendiren Beşiktaş sürpriz bir isme kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı. Siyah beyazlıların, Christopher Martins Pereira'ya yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı. | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 16:03
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Christopher Martins Pereira'ya kiralama teklifi!

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Christopher Martins Pereira'ya kiralama teklifi!

Siyah beyazlılar transferin son günlerinde orta saha hattına Ernest Muçi ve Al-Musrati'yi kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Christopher Martins Pereira'ya kiralama teklifi!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde sürpriz bir isme teklif yaptığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Christopher Martins Pereira'ya kiralama teklifi!

TEKLİF REDDEDİLDİ!

Devre arasında birçok isimle görüşen Beşiktaş'ın Rusya ekibi Spartak Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Christopher Martins Pereira'ya teklif yaptığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Christopher Martins Pereira'ya kiralama teklifi!

Rus Gazeteci Ivan Karpov'un, siyah-beyazlıların Rus ekibine defansif orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı, ancak Spartak Moskova'nın teklife olumsuz geri dönüş yaptığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Christopher Martins Pereira'ya kiralama teklifi!

Spartak Moskova'da bu sezon 24 maça çıkan orta saha oyuncusu 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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