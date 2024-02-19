TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Christopher Martins Pereira'ya kiralama teklifi!
Ara transfer döneminin son günlerinde kadrosunu Ernest Muçi ve Al-Musrati ile güçlendiren Beşiktaş sürpriz bir isme kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı. Siyah beyazlıların, Christopher Martins Pereira'ya yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı. | BJK HABERLERİ
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TEKLİF REDDEDİLDİ!
Devre arasında birçok isimle görüşen Beşiktaş'ın Rusya ekibi Spartak Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Christopher Martins Pereira'ya teklif yaptığı ortaya çıktı.
Rus Gazeteci Ivan Karpov'un, siyah-beyazlıların Rus ekibine defansif orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı, ancak Spartak Moskova'nın teklife olumsuz geri dönüş yaptığını duyurdu.
Spartak Moskova'da bu sezon 24 maça çıkan orta saha oyuncusu 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
27 yaşındaki Lüksemburglu oyuncunun Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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