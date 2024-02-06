Favori Grujic

Siyah-beyazlılar orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen yönetim, rotasını Porto'dan Marko Grujic'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki ön libero için Porto'ya kiralama teklifinde bulundu. Grujic için ilk etapta kiralama seçeneğine sıcak bakmayan Porto, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte gelinen süreçte kiralık transfer konusuna daha sıcak bakmaya başladı.

BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Porto'nun kiralık transfer konusundaki fikir değişikliği sonrası Portekiz temsilcisiyle temaslarına hız verdi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 1.91 boyunda Sırp oyuncu 6 ve 8 numara bölgesinde görev yapıyor. Temiz pas özelliğiyle öne çıkıyor, fizikseli harika, başarılı ikili mücadele ve top kapmalarının yanı sıra duran toplardaki hava hakimiyeti ile kafa gollerinde etkili. Grujic, bu sezon Porto'da 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Siyah-beyazlıların listesinde ilk sıraya çıkan isim olan Marko Grujic, profesyonel kulüp kariyerinde 266 resmi maça çıktı. Bu periyotta 24 gol atan, 17 de asist yapan Sırp oyuncu toplam 41 gole doğrudan katkı sağladı. Grujic, bugüne kadar 24 kez Sırbistan A Milli takımının da formasını terletti.

KUPA MESAİSİ BAŞLADI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Trabzonspor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Siyah-beyazlılar bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.