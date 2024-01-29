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Sabrımız taştı

Beşiktaşlı idareci Feyyaz Uçar maç sonu sert açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Sabrımız taştı

Siyah-beyazlılar deplasmanda Sivasspor'a kaybederken Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ilk defa yüksek perdeden konuştu. Uçar "Geçen hafta penaltımız oluyor, VAR çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor ama VAR çağırıyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları ortaya çıktı. Şunları bir dinleyelim. Niye hep Beşiktaş'a gelince hep aynı haksızlıklar oluyor. Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin" ifadelerini kullandı. FEYYAZ Uçar, konuşmasında VAR hakemi Serkan Tokat'a da sert sözlerle yüklendi. Uçar "VAR'da kim var? Serkan Tokat. Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Sergen'in frikiğinde top kaleye giderken rakip elle kesti. Devam demişti. Bunlar üç nesildir hakemler. Dedelerinden büyüklerimiz çekti. Babasından biz çektik. Serkan Tokat'tan çekmeye devam ediyoruz. Türk futbolu için bunlardan kurtulalım. Bu maçları doğru düzgün yönetmek bu kadar mı zor. Bakın Sivassporlular da kendilerine göre haklı. Onlar da isyan ediyor" diye konuştu. Feyyaz Uçar, bu duruma tepki koymaya devam edeceklerini söyledi.

HER ŞEYI PAYLAŞACAĞIZ

Tepkimiz Sivasspor maçına özel değil. Biz geçmişte hakemden gol yemiş takımız. Verilmeyen bir penaltımız var. Artık sabrımız taştı. Maçın skoruna direkt etki eden hata bunlar. Eski bir hakem rapor verecek. Bundan sonra bütün hakem istatistiklerini paylaşacağız. Sakın ola hakemler bize avantaj sağlamasın. Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok. Bu hafta başkanımızla toplantının ana gündemi de hakemler olacak"

KAYIP KARTAL

Şenol Güneş ile başlanan sezonda yerine Burak Yılmaz gelmişti. Sonrasında yola Rıza Çalımbay ile devam edildi. Arada Serdar Topraktepe yönetti. Son olarak takım Fernando Santos'a teslim edildi. Ancak ilk düğme sezon başında yanlış bağlandığı için bir türlü çare bulunamıyor. Beşiktaş, Santos dömeminde de istediği sonuçları alamıyor. Siyah-beyazlılar dün de Sivasspor'a deplasmanda kaybetti. Portekizli hoca ile ligde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet aldılar. 1 de beraberlikleri var. Bu dönemde 2 karşılaşmayı yenik kapattılar. Beşiktaş son 3 maçta rakip ağları sarsamazken, kalesinde 5 gol gördü.

FERNANDO SANTOS: HAKKIMIZ YENDİ

Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos da karşılaşma sonrasında hakemlere yüklendi. Deneyimli çalıştırıcı "Maça kötü başladık. Adeta kendi kalemize attığımız golü çıkarmaya çalıştık. Geçen hafta Rashica'ya yapılan penaltıydı hakem veremedi. Bu maçta Salih'e yapılan net penaltı. Veriliyor bu sefer de VAR'dan dönüyor. 2 hafta üst üste hakkımız yendi" dedi. Transferlerle ilgili "Yönetime güveniyorum. Mutlaka bir şeyler olacaktır" ifadelerini kullandı.

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