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Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde 6 numara bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İspanya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Katalan devi Barcelona'da forma giyen o isim için resmi teklifte bulundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 16:39
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Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif

Orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif

Amir Hadziahmetovic'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması sonrası transfer girişimlerine hız verildi.

Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif

6 numaraya nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan yönetim, gözünü İspanya'ya çevirdi.

Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif

Beşiktaşlı kurmaylar, La Liga devi Barcelona'da forma giyen Oriol Romeu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif

2 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim, Barcelona'ya 2 milyon Euro teklif etti. Kulüpler arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.

Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif

Katalan ekibinde bu sezon 21 maçta forma giyen Oriol Romeu, 1 asistle oynadı.

Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif

Romeu'nun Barcelona'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif

⁬Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif

2004 yılında Espanyol altyapısından Barcelona altyapısına katılan Romeu, alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2011 yılında Barcelona B Takımı'ndan Chelsea'ye transfer oldu.

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