Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! İşte yapılan teklif
Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde 6 numara bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İspanya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Katalan devi Barcelona'da forma giyen o isim için resmi teklifte bulundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Beşiktaşlı kurmaylar, La Liga devi Barcelona'da forma giyen Oriol Romeu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
2 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim, Barcelona'ya 2 milyon Euro teklif etti. Kulüpler arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.
Katalan ekibinde bu sezon 21 maçta forma giyen Oriol Romeu, 1 asistle oynadı.
Romeu'nun Barcelona'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
2004 yılında Espanyol altyapısından Barcelona altyapısına katılan Romeu, alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından 2011 yılında Barcelona B Takımı'ndan Chelsea'ye transfer oldu.
Çeşitli takımlara kiralanmasının ardından 2015 yılında 7 milyon euro'ya Southampton'a geldi. Oradan Girona'ya geçen Romeu, 2023 yılında Barcelona'ya geri döndü.
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