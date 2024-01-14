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Beşiktaş'ta flaş Renato Sanches gelişmesi! Santos'un transfer kararı...

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda gündem Renato Sanches... Fernando Santos Fatih Karagümrük maçı sonrası orta sahaya transfer istediğini belirtirken eski öğrencisi için son kararı verecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş'ta flaş Renato Sanches gelişmesi! Santos'un transfer kararı...

Siyah-beyazlılar ara transfer dönemine sağ bek Jonas Svensson takviyesiyle başlarken, sırada stoper ve orta saha olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ta gündeme gelen isimler arasında Renato Sanches yer alıyor. Portekizli oyuncu, yazın Paris Saint Germain'den İtalyan ekibi Roma'ya kiralık gönderildi. Ancak Çizme'de istediği forma şansını bulamadığı için mutsuz olan 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.

KAPSAMLI ŞEKİLDE ARAŞTIRILACAK

Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Renato Sanches ile alakalı son karar teknik direktör Fernando Santos'ta olacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Portekiz Milli Takımı'ndan eski öğrencisinin sakatlık geçmişinin fazla olması nedeniyle siyah beyazlı kurmayların geniş kapsamlı bir araştırma yaptığı kaydedildi. Herhangi bir riskli durum görülmediği takdirde 69 yaşındaki Santos'un da onayıyla resmi adımların atılması planlanıyor. Benfica altyapısından yetişen Sanches, sonrasında 5 kulüpte forma giydi.

Bu sezon Roma'da kiralık forma giyen Renato Sanches, 9 maçta 1 gol attı. Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan oyuncunun İtalya kariyerinin bitmesi bekleniyor.

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