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Fernando Santos, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını tribünden izledi!

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos mücadeleyi tribünden takip etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 22:01
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Fernando Santos, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını tribünden izledi!

Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Beşiktaş, Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Serdar Topraktepe, Rize deplasmanında Necip Uysal'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Muleka'nın yerine Cenk Tosun, Salih Uçan'ın yerine Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş'a görev verdi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar, Rize'de yer almadı.

Sarı kart cezalısı Salih Uçan'ın yanı sıra Necip Uysal da kadroda yer almazken, Emrecan Terzi ve Muleka 21 kişilik kadroya alındı.

FERNANDO SANTOS MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.

Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.

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