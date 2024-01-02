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Bruno Genesio'da geri sayım

Beşiktaş yönetimi, Fransız teknik adama resmi sözleşme imzalatmak için artık saatleri sayıyor... Bruno Genesio, 5 Ocak’taki Kasımpaşa maçında takımın başında olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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Bruno Genesio'da geri sayım

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın emanet edileceği yeni hoca için girişimlerini hızlandıran Kara Kartal, son viraja girdi. Uzun süredir ağırlığı yabancı teknik adamlara veren yönetim, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı. Beşiktaş'ın, 57 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde İstanbul'a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alması planlanıyor. 2015-16 / 2018-19 arasında Olimpik Lyon, 2019-20 / 2020- 21'de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-21 / 2023-24 dönemlerinde Rennes'i çalıştıran Genesio'nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor. Fransız hoca senelik 3 milyon euro kazanacak.

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