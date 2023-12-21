TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-beyazlı ekip yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerin meyvesini alamadı.
Kara Kartal devre arasında kadrosunu güçlendirmenin peşinde.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim öncesinde ocak ayında önemli takviyeler yapacağını ifade etmişti.
Başkanlık seçiminden kısa bir süre önce A Spor canlı yayınına katılan Arat, "Bizim çilek transferi ile falan işimiz yok.
Beşiktaşlı değişim istiyor, biz taraftarımızın taleplerini biliyoruz.
Biz bu transferlerde kurumlarla konuşuruz. Benim işim oyuncularla değil.
Kulüplerle görüşürüm, taleplerimi söylerim.
Seçildiğimde isim açıklamayacağım çünkü devre arası olmadan isim açıklayamazsınız. Bizim hazırlıklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Arat bu süre içerisinde PSG, Chelsea ve Al Ittihad gibi kulüplerin başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmişti.
İLK TRANSFER ORTAYA ÇIKTI!
Bu kulüplere temaslar kuran siyah-beyazlı ekip ilk takviyesini İngilz devi Chelsea'den yapacak.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Foot Mercato'dan derlediği habere göre; Beşiktaş savunma hattını Malang Sarr ile güçlendirecek.
Londra ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino, Fransız futbolcuyu kadroda düşünmüyor.
Haberde, siyah-beyazlı kulübün Chelsea ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.
Habere göre 24 yaşındaki stoperin ocak ayında Beşiktaş formasını giymesi bekleniyor.
Malang Sarr bu sezon Chelsea formasını hiç giyemedi.
MALANG SARR KİMDİR?
23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı.
2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2020-21 sezonunu Porto'da kiralık olarak geçirdi.
Oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.
Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak biliniyor.