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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Son dakika spor haberi: Stoper transferi için kolları sıvayan Beşiktaş, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Chelsea'de forma giyen Fransız stoper Malang Sarr için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Siyah-beyazlı ekip yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerin meyvesini alamadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Kara Kartal devre arasında kadrosunu güçlendirmenin peşinde.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim öncesinde ocak ayında önemli takviyeler yapacağını ifade etmişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Başkanlık seçiminden kısa bir süre önce A Spor canlı yayınına katılan Arat, "Bizim çilek transferi ile falan işimiz yok.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Beşiktaşlı değişim istiyor, biz taraftarımızın taleplerini biliyoruz.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Biz bu transferlerde kurumlarla konuşuruz. Benim işim oyuncularla değil.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Kulüplerle görüşürüm, taleplerimi söylerim.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Seçildiğimde isim açıklamayacağım çünkü devre arası olmadan isim açıklayamazsınız. Bizim hazırlıklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Başkan Arat bu süre içerisinde PSG, Chelsea ve Al Ittihad gibi kulüplerin başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

İLK TRANSFER ORTAYA ÇIKTI!

Bu kulüplere temaslar kuran siyah-beyazlı ekip ilk takviyesini İngilz devi Chelsea'den yapacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in Foot Mercato'dan derlediği habere göre; Beşiktaş savunma hattını Malang Sarr ile güçlendirecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Londra ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino, Fransız futbolcuyu kadroda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Haberde, siyah-beyazlı kulübün Chelsea ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Habere göre 24 yaşındaki stoperin ocak ayında Beşiktaş formasını giymesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Malang Sarr bu sezon Chelsea formasını hiç giyemedi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

MALANG SARR KİMDİR?

23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2020-21 sezonunu Porto'da kiralık olarak geçirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Chelsea'den stoper! Fransızlar duyurdu

Oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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