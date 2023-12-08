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Beşiktaş genç futbolcuları ile profesyonel sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta genç futbolcular Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile profesyonel sözleşme imzalandı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 15:31
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Beşiktaş genç futbolcuları ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, genç oyuncular Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu'yla profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2015 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Akademisi'nde gelişimini sürdüren, Beşiktaş Artaş U-19 Takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Abdülmecid Dönmez ile 2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, Beşiktaş Artaş U-19 Takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Şahin Kalınsazlıoğlu ile 2025-26 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdülmecid Dönmez ile Şahin Kalınsazlıoğlu'na başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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