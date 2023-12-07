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Ghezzal için seferberlik

Yaklaşan derbi öncesi siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal seferberliği başladı. Sakatlıktan çıkan ve idmanlara başlayan Cezayirli kanat oyuncusunun durumu yakından takip ediliyor. Rıza Çalımbay'ın Ghezzal hakkında sağlık ekibinden de sürekli bilgi aldığı öğrenildi. Bu sezon ligde 9 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Rachid Ghezzal, son olarak 1-0 kazanılan Başakşehir maçında forma giymişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Ghezzal için seferberlik
Yaklaşan derbi öncesi siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal seferberliği başladı. Sakatlıktan çıkan ve idmanlara başlayan Cezayirli kanat oyuncusunun durumu yakından takip ediliyor. Rıza Çalımbay'ın Ghezzal hakkında sağlık ekibinden de sürekli bilgi aldığı öğrenildi. Bu sezon ligde 9 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Rachid Ghezzal, son olarak 1-0 kazanılan Başakşehir maçında forma giymişti.
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