Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkanlığa seçilmesiyle ocak ayındaki ara transfer dönemi için girişimlere hız verildi. Stoper mevkisine takviye düşünen siyah-beyazlılar, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan A Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün peşine düştü. Atletico Madrid'den ayrılması gündeme gelen 27 yaşındaki savunmacı için harekete geçildi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 15:40
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Süper Lig'e ilk 14 hafta sonunda istediği performansı çizemeyen Kara-Kartal, gözünü ocak ayına çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 26 puana ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş, ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle yükselişe geçmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Başkanlık seçimini kazanan Hasan Arat, ocak ayında önemli isimlere imza attırmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Kartal, eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

SAVUNMADA SIKINTI YAŞANDI!
Beşiktaş'ta bu sezon özellikle savunma hattında ciddi sorunlar göze çarptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Amartey ve Bailly'den beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, bireysel hatalardan birçok gol yedi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Stoper mevkisine transfer planlayan Beşiktaş, operasyon için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Haziran ayında A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek. Çağlar Söyüncü de o turnuvaya hazır bir şekilde gitmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Bu nedenle yıldız futbolcunun ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılması sürpriz olmayacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Bu sezon Atletico Madrid'de 5 maçta görev alan Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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