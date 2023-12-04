TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü çalımı!

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'e ilk 14 hafta sonunda istediği performansı çizemeyen Kara-Kartal, gözünü ocak ayına çevirdi.
Son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 26 puana ulaştı.
Ligde 3. sırada yer alan Beşiktaş, ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle yükselişe geçmek istiyor.
Başkanlık seçimini kazanan Hasan Arat, ocak ayında önemli isimlere imza attırmayı hedefliyor.
Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Kartal, eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmayı amaçlıyor.
SAVUNMADA SIKINTI YAŞANDI!
Beşiktaş'ta bu sezon özellikle savunma hattında ciddi sorunlar göze çarptı.
Amartey ve Bailly'den beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, bireysel hatalardan birçok gol yedi.
Stoper mevkisine transfer planlayan Beşiktaş, operasyon için düğmeye bastı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAREKATI!
Doğrudan katkı verecek bir yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Kara-Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündemindeki Çağlar Söyüncü'ye kanca attı.
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, A Milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü transfer listesine aldı.
Atletico Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki savunmacının süre alacağı bir takıma gidebileceği iddia edildi.
Haziran ayında A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek. Çağlar Söyüncü de o turnuvaya hazır bir şekilde gitmek istiyor.
Bu nedenle yıldız futbolcunun ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılması sürpriz olmayacak.
Bu sezon Atletico Madrid'de 5 maçta görev alan Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.