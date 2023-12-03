Haberler Beşiktaş Muhteşem görüntü

Muhteşem görüntü

İki başkan adayı seçim öncesi kucaklaştı. Salon Şampiyon Beşiktaş tezahüratlarıyla inledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muhteşem görüntü

Olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Serdal Adalı, Hasan Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamladı. Başkan adaylarının bir araya geldiği esnada üyeler de, 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarında bulundu.

KONGREDE KAVGA ÇIKTI

Toplantıda, başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat kucaklaşarak birlik ve beraberlik mesajı verirken bu görüntülerden iki dakika sonra salonda tansiyon yükseldi. 2 grubun destekçileri bilinmeyen bir nedenden ötürü kavgaya tutuştu. Küfürlerin ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar güçlükle sakinleştirildi.

ADALI: KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK

Başkan adaylarından Serdal Adalı, bugün gerçekleştirilecek olan seçim sonrasında asıl kazananın Beşiktaş olmasını istediklerini belirtti. Adalı, "Hem biz hem sayın Arat ve yardımcıları güzel, Beşiktaş'a yakışır bir kampanya dönemi geçirdik. İki taraf da kulübün menfaatleri için projelerini paylaştı. Sandıklar tamamen açıldıktan sonra kazanan kim olursa olsun Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Pendikspor maçında herkes o pozisyonu konuşmuştu! Erman Toroğlu son noktayı koydu: "2 penaltıyı da yemişler"
ABD'den soykırımcı İsrail'e dev cephane! Gazze'de Blu-109 katliamı
Maç sonu olay yorum! "Marmaray'la 28 istasyon var"
F.Bahçe'nin Krunic ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta seçim zamanı!
Kartal'ın hedefi 3 puan!
3 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (2 Aralık)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (2 Aralık Cumartesi)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar yorumladı! "Böyle bir penaltının..." Ahmet Çakar yorumladı! "Böyle bir penaltının..." 07:49
Maç sonu çarpıcı sözler! "Gözle görülür düşüş var" Maç sonu çarpıcı sözler! "Gözle görülür düşüş var" 07:23
Newcastle ManU'yu devirdi! Newcastle ManU'yu devirdi! 01:14
Newcastle ManU'yu devirdi! Newcastle ManU'yu devirdi! 00:59
Milan 4 hafta sonra galip! Milan 4 hafta sonra galip! 00:40
Potada derbide kazanan Beşiktaş Emlakjet! Potada derbide kazanan Beşiktaş Emlakjet! 00:18
Daha Eski
Okan Buruk'tan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması! 00:18
Buruk: Kazanmamız gereken maçtı! Buruk: Kazanmamız gereken maçtı! 00:18
Cimbom ikinci yarıda açıldı! Cimbom ikinci yarıda açıldı! 00:18
Montella'dan eşleşme yorumu Montella'dan eşleşme yorumu 00:18
EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu! 00:18
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? 00:18