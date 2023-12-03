Muhteşem görüntü

Olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Serdal Adalı, Hasan Arat'ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamladı. Başkan adaylarının bir araya geldiği esnada üyeler de, 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarında bulundu.

KONGREDE KAVGA ÇIKTI

Toplantıda, başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat kucaklaşarak birlik ve beraberlik mesajı verirken bu görüntülerden iki dakika sonra salonda tansiyon yükseldi. 2 grubun destekçileri bilinmeyen bir nedenden ötürü kavgaya tutuştu. Küfürlerin ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar güçlükle sakinleştirildi.

ADALI: KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAK

Başkan adaylarından Serdal Adalı, bugün gerçekleştirilecek olan seçim sonrasında asıl kazananın Beşiktaş olmasını istediklerini belirtti. Adalı, "Hem biz hem sayın Arat ve yardımcıları güzel, Beşiktaş'a yakışır bir kampanya dönemi geçirdik. İki taraf da kulübün menfaatleri için projelerini paylaştı. Sandıklar tamamen açıldıktan sonra kazanan kim olursa olsun Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.