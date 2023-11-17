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Dele Alli hemen tutuklansın
Geçen sezon Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran Dele Alli, İngiltere'de aynısına devam ediyor. İngiliz futbol severler 'pembe' saç modelinin görüntüleri internette yayınlandıktan sonra Dele Alli hakkında ilginç yorumlar yaptılar. Yorumlardan en dikkat çekici olanı Dele Alli ve berberinin bu yüzden 'tutuklanması' gerektiğini öne sürdüğü espri oldu.
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