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Potada rakip London Lions
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, bugün sahasında İngiltere'nin London Lions takımı ile karşılaşacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada girdi. London Lions ise 10 takımın yer aldığı grupta 4. basamakta yer alıyor.
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