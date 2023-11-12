Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta 41. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov'un sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Siyah-beyazlılar resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun son durumunu açıkladı.

iŞTE BEŞİKTAŞ'TAN GELEN O AÇIKLAMA:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 37. dakikasında yüzüne ve burnuna aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un burun kemiği ve göz çukuru taban kısmında kırık saptanmıştır. Zaynutdinov'a burun redüksiyonu ve atel uygulaması yapılmıştır."