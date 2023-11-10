Tayfurinho

Beşiktaş'ta dün gecenin en etkili ismi Tayfur Bingöl oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 53'te Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil oldu. Maça girer girmez Kara Kartal'a hareket getiren Tayfur, 64. dakikada da enfes bir gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu çalımlarla ceza alanına girip şık bir vuruşla topu 90'a astı. Bu gol sonrası siyah beyazlı takım iyice ateşlenip rakip kaleyi ablukaya aldı. Sonuç değişmedi ancak Tayfur, takıma kattığı dinamizm ile Beşiktaş adına gecenin en iyi ismi oldu. Ayrıca bu sezonki ilk golünü attı.

ISINIRKEN SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, maç öncesi ısınırken sakatlandı. Adı ilk 11'de yazılı olan tecrübeli oyuncu arka adalesinde yaşadığı ağrıdan dolayı kadrodan çıkartılırken, yerine Cenk Tosun ilk 11'de sahaya çıktı.

AMARTEY ÇILDIRTTI!

Dün akşam sakatlanan Eric Bailly'nin yerine oyuna giren Daniel Amartey tribünleri adeta çıldırttı. Siyah-beyazlıların yediği ilk golde büyük bir hata yapan Amartey, ikinci yarıda da savunmadaki kritik hatalar yapmaya devam etti. Tribünler top Amartey'e her geldiğinde oyuncuyu protesto ettiler.