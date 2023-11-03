Haberler Beşiktaş Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, siyah beyazlıların Youtube hesabına oynadıkları Galatasaray derbisi hakkında konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 09:56
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Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun kulübün Youtube hesabında yer alan 'Soru-Cevap' programına konuk oldu.

Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

Tecrübeli golcü en iyi oynadığı maçın 2 Aralık 2017'de oynanan Galatasaray derbisi olduğunu belirterek "Galatasaray'ı sahamızda 3-0 yendiğimiz bir derbi var. 7-0 veya 8-0 bitmesi gereken bir maçtı.

Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

Oynadığı stadyumlar hakkında konuşan Cenk Tosun, "En iyi oynadığım karşılaşma o diyebilirim. Hatta 2-3 tane asistimi yemişlerdi! Crystal Palace'a kiralık gittiğim dönemde Manchester City ile Etihad Stadı'nda karşılaştığımız maçta da çok iyi oynamıştım." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

En kötü giyinen oyuncu: Kimseyi kötülemek gibi olmasın. En kötü giyinen futbolcu Tayfur Bingöl kardeşim. 1 numara bu konuda.

Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

En iyi giyinen futbolcu: Rosier'in kendine has stili var. Masuaku ile Oğuzhan da burada oynarken güzel giyiniyordu.

Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

En dakik: Necip Uysal. Antrenmanlarda 2-3 saat önce erken gelir. Almanya'da disiplin konusunda eğitim aldığım için ben de antrenmandan yarım saat önce erken gelirim.

Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

En sessiz: Onana. Bayağı sessiz. Fransız futbolcularla belki daha çok iletişim halindedir. Bizle konuşmaya pek yanaşmıyor. Eskilerden Pedro Franco melek gibi sessiz futbolcuydu.

Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

En komik futbolcu: Olcay Şahan abi ve Rosier.

Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

Sosyal medyada en çok vakit geçiren futbolcu: Masuaku sosyal medyayı çok takip ediyor.

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