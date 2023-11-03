Cenk Tosun'dan olay Galatasaray sözleri! "7-0 ya da 8-0 bitmesi gerekirdi"

Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun kulübün Youtube hesabında yer alan 'Soru-Cevap' programına konuk oldu.
Tecrübeli golcü en iyi oynadığı maçın 2 Aralık 2017'de oynanan Galatasaray derbisi olduğunu belirterek "Galatasaray'ı sahamızda 3-0 yendiğimiz bir derbi var. 7-0 veya 8-0 bitmesi gereken bir maçtı.
Oynadığı stadyumlar hakkında konuşan Cenk Tosun, "En iyi oynadığım karşılaşma o diyebilirim. Hatta 2-3 tane asistimi yemişlerdi! Crystal Palace'a kiralık gittiğim dönemde Manchester City ile Etihad Stadı'nda karşılaştığımız maçta da çok iyi oynamıştım." ifadelerini kullandı.