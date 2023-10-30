Yakup Arda Kılıç kimdir? Beşiktaş'ın 18'lik genç yıldızı ilk kez sahaya çıktı

4 Ocak 2005 doğumlu olan Beşiktaş'ın yıldız adayı Yakup Arda Kılıç, sol kanat ve forvet mekilerinde görev yapabiliyor.

18 yaşındaki genç futbolcu, Beşiktaş U16, U17, ve U19'da forma giyerken A takıma 1 Temmuz 2022 tarihinde katıdı.

Yakup Arda Kılıç 'ın siyah beyazlı kulüple 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç oyuncu, 30 Ekim Pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK mücadelesinde Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrası oyuna dahil oldu ve siyah beyazlı formayla Trendyol Süper Lig'de ilk kez görev yaptı.