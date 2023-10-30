Haberler Beşiktaş Yakup Arda Kılıç kimdir? Beşiktaş'ın 18'lik genç yıldızı ilk kez sahaya çıktı

Yakup Arda Kılıç kimdir? Beşiktaş'ın 18'lik genç yıldızı ilk kez sahaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrası Cezayirli futbolcunun yerine oyuna giren 18 yaşındaki genç futbolcu Yakup Arda Kılıç futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Yakup Arda Kılıç kimdir? detaylar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 20:34 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 20:46
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Yakup Arda Kılıç kimdir? Beşiktaş'ın 18'lik genç yıldızı ilk kez sahaya çıktı

4 Ocak 2005 doğumlu olan Beşiktaş'ın yıldız adayı Yakup Arda Kılıç, sol kanat ve forvet mekilerinde görev yapabiliyor.

18 yaşındaki genç futbolcu, Beşiktaş U16, U17, ve U19'da forma giyerken A takıma 1 Temmuz 2022 tarihinde katıdı.

Yakup Arda Kılıç 'ın siyah beyazlı kulüple 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç oyuncu, 30 Ekim Pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK mücadelesinde Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sonrası oyuna dahil oldu ve siyah beyazlı formayla Trendyol Süper Lig'de ilk kez görev yaptı.

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