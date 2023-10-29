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Yamantürk: Aday Değilim

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı , 17 Aralık’taki olağanüstü seçimde aday olmayacağını dün resmen açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Yamantürk: Aday Değilim

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimde başkanlığına aday olmayacağını duyurdu. Yamantürk yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım. Beşiktaş Kulübünün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak, Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim." Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önümüzdeki günlerde basın toplantısıyla nihai kararını açıklaması bekleniyor.

KOCADAĞ HAZIR KITA

Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ da adaylığını açıklamak için geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın mevcut Asbaşkanı Kocadağ, Başkan Çebi'nin 'Ben artık yokum' demesi durumunda adaylığını koyması beklenen ilk isim. Kocadağ'ın şimdiden kongre çalışmalarına başladığı ve Başkan Çebi'nin kararını resmen açıklamasını beklediği öğrenildi.

ADAYLAR ARTABİLİR

Siyah-beyazlılarda 17 Aralık'ta yapılacak seçim öncesinde adaylar konusundaki hareketlilik devam ediyor. duhuliye. com'un haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin eski yönetiminde genel sekreter olan Mesut Urgancılar'a "Seçime gir" önerisinde bulunduğu, Urgancılar'ın da bunun üzerine nabız yoklamalarına başladığı iddia edildi.

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