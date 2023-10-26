DİĞER
Serdar Saatçı kıymete bindi
Beşiktaş'ta, Valerien İsmael'in forma şansı vermediği için sezon başında 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında Portekiz'in Braga takımına transfer olan Serdar Saatçı kıymete bindi. Önceki akşam Real Madrid karşısında 90 dakika sahada kalan Serdar'ın pek çok üst düzey kulübün scout'u tarafından izlendiği öğrenildi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.