Bodo Glimt - Beşiktaş canlı izle | Konferans Ligi Beşiktaş maçı EXXEN

BODO GLİMT - BEŞİKTAŞ EXXEN CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa arenasındaki 3. maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor.

Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, evinde ağırladığı Lugano'ya ise 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olmuş ve bu maçın ardından hem Şenol Güneş ile yollar ayrılmış, hem de yönetim olağanüstü seçim kararı almıştı.

👇Bodo Glimt - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...👇

BODO GLİMT - BEŞİKTAŞ 11'LERİ

Bodo Glimt: Halkin, Wembengomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.

BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 239. RANDEVU

Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi macerasına 2. turdan başladı. Kartal, Arnavutluk temsilcisi Tirana, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Grubun ilk maçında Kara Kartal, dış sahada Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, ikinci müsabakada ise İsviçre takımı Lugano'ya evinde 3-2 kaybetti.

Beşiktaş, Bodo maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 239. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 238 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 100 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 313 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 353 gol gördü.

BU SEZON TEK MAĞLUBİYET

Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 8 müsabakanın 7'sinden galibiyetle ayrılırken, tek yenilgisini Lugano'ya karşı aldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenip, grupların ilk mücadelesinde Brugge'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürmüştü. Beşiktaş'ın bu serisine Lugano son verdi. İsviçre ekibi, deplasmanda siyah-beyazlıları 3-2'yle geçti.

EN FAZLA GOL ATAN YABANCI ABOUBAKAR

Lugano karşısında takımının 2 golünü kaydeden Aboubakar, siyah-beyazlı forma altında Avrupa'da en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu. Avrupa arenasındaki gol sayısını 13 yapan Vincent Aboubakar, 12 gollü Bobo ve Querasma'yı geride bıraktı. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonunda çıktığı toplam 16 maçta da 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuş oldu.

ROSIER CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Rosier, Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl de yarın görev alamayacak.

Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilecek.

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