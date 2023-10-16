İlle de Tudor

Lugano yenilgisi sonrası Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından koltuğu geçici süreliğine Burak Yılmaz'a emanet eden Beşiktaş'ta, G.Saray'ın eski hocası İgor Tudor ismi gündemden düşmüyor. İlk olarak Fransız medyasının yazdığı 45 yaşındaki hocanın Beşiktaş'ın başına geçeceği iddialarına İtalyan medyasından da eklemeler geldi. Tuttoudinese'de yer alan haberde 45 yaşındaki Hırvatistanlı teknik adamın siyah beyazlı takıma bir adım daha yaklaştığının altı çizildi.

EN SON MARSILYA'YI ÇALIŞTIRDI

"Önümüzdeki birkaç gün içinde gelişmeler yaşanabilir" denildi ve "Tudor, geçtiğimiz yıllarda İtalya'da görev yapmış Salih Uçan, Gökhan İnler, Rebic ve Colley gibi isimlerle çalışabilir" yorumu yapıldı. Öte yandan Tudor'un geçtiğimiz günlerde Napoli Başkanı Laurentiis ile teması olduğu ancak Napoli'nin Rudi Garcia ile devam kararı aldığı ifade edildi. Tudor en son Marsilya'da görev almıştı.

Siyah beyazlılarda Igor Tudor'un eski yardımcıları Toni Modric ve Hari Vukas'ın Burak Yılmaz'a yardımcı olarak getirilmesi bu iddiaların başlangıcı olmuştu.