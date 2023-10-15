Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'ndaki 2 müsabakada ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'de 16 puanla 4., Konferans Ligi'nde 1 puanla 3. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlılarda 3-2'lik Lugano mağlubiyeti sonrasında ortalık karışmış, teknik direktör Şenol Güneş istifa etmişti.
Beşiktaş yönetimi, uzun süren toplantıların ardından Güneş'in istifasını kabul ederek olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı almıştı.
ÇEBİ'NİN KARARI BELLİ DEĞİL
Yönetimin bu kararı sonrasında adaylığını açıklayanlar ve adaylık için nabız yoklayan isimler oldu.
Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör sorununa geçici çözüm bularak Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz'ı seçime kadar takımın başına getirdi.
Henüz belli olmayan seçim tarihi, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Adaylık konusundaki kararı henüz belli olmayan Çebi, kararını büyük olasılıkla önümüzdeki hafta kamuoyuna duyuracak.
Mevcut başkan Çebi, yönetimde revizyona giderek aday olmayı düşünse de ailesi ve yakın çevresi adaylığa sıcak bakmıyor.
TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ, FUTBOLCULARDAN DESTEK
Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, yapılan transferlerden beklenen karşılığın ve saha sonuçlarının alınamaması nedeneyli siyah-beyazlı taraftarlar tarafından topa tutuluyor.
Kartal'da başkan Ahmet Nur Çebi, defalarca istifaya davet edilmişti.
Buna karşılık siyah-beyazlı futbolculardan flaş bir hamle geldi.
Milliyet'in haberine göre; Kulüpte yaşanan olumsuz gelişmelerden kendilerini de sorumlu tutan oyuncular, başkan Çebi'ye destek verdi.
Kartal'ın futbolcuları,başkan Ahmet Nur Çebi'ye mesaj atarak görevde kalmasını istedi.
Çebi göreve gelmeden önce hem futbolcular hem de kulüp personeli maaşlar konusunda sorun yaşıyordu. Siyah-beyazlılar maaşlarını 3-4 ay gecikmeli olarak alabiliyordu.
Yaşanan bu olumsuzluğun Çebi ile birlikte sona ermesinin siyah-beyazlı futbolcuların kararında etkili olduğu söyleniyor.