Koca bir camiayı temsil ediyorum

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisinde ekibine, oyuncularına ve camiasına güvendiğini söyleyerek, "Sahaya çıkan her oyuncumuz gereğini yapacaktır" dedi. Burak Yılmaz, görevinin ve sorumluluklarının farkında olduğunu belirterek, yapılacak son taktik antrenmanlarla derbiye yüzde 100 hazır duruma geleceklerini dile getirdi. Galatasaray maçının taktik çalışmalarını yapmak için milli takımlardan dönecek oyuncuları beklediklerini belirten Yılmaz şöyle devam etti:

CİDDİYETLE HAZIRLANIYORUZ

"Son idmanda 12 kişiydik, bugün de 12 kişi ile çalışıyor uz. Aramıza altyapıdan da 2 oyuncuyu dahil ettik. İnşallah milli takımdaki arkadaşlarımız da bir sakatlık yaşamadan dönerlerse perşembe günü bütün takımı bir araya getirmeyi planlıyoruz. Böylece cumartesi günü tam anlamıyla derbi maça hazır olacağız. Arkadaşlarımızın sağlıklı dönmesi halinde derbiye tam anlamıyla hazır olacağız. Tüm ciddiyetimiz ve arzumuz ile Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Maça kadar en iyi taktiksel düşüncelerimizi arkadaşlarımıza aktarıp, tam anlamıyla hazır olacağız."

SAKATLAR YETIŞIRSE ÇOK MUTLU OLACAĞIZ

G.Saray derbisi öncesi sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında da bilgi veren siyah- beyazlıların teknik sorumlusu, "Salih ve Gedson inşallah derbiye yetişebilir. Sakat oyuncular için elimizden geleni yapıyoruz. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız. Yetişmezlerse de onların yerine oynayacak isimler mutlaka görevini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

OYNARKEN ZORLUK YAŞADIM

İçinde bulunduğu durumun ve sorumluluklarının farkında olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, "Benim futbolculuk hayatımda da hep zorluklar vardı. Şükürler olsun ki hep de bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardım. Ama şu an başka bir görev ve tanım ile karşınızdayım" yorumunu yaptı.

Taktiksel ve fiziksel açıdan gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak yeni antrenörleri takıma dahil ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Toni Modric ve Hari Vukas hoca, yakından tanıdığım isimler. Her zaman kendileri ile iletişim halindeydim. Bugün benim isteğim ve arzumla aramıza iki tane yeni hocamız katıldı. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Davetimize iştirak ettiler. Tabii burada büyük bir camia olmamızın da büyük etken olduğunu söylemememiz gerekiyor" dedi.

KOCA BIR CAMİAYI TEMSİL EDİYORUM

Burak Yılmaz, bulunduğu yeni pozisyonda kendisine güvendiğini ifade etti. Yılmaz, "Kendime güveniyorum. Ekibime ve arkadaşlarıma güveniyorum. Camiamıza yürekten inanıyorum. Bu süreç biraz zor olacak evet, farkındayız. Ama zor olan durumların üstesinden gelebildiğin sürece bir şeyleri başarabiliyorsun hayatta. Oyuncu arkadaşlarıma yürekten güveniyorum ve rahatım. Tabii görevimin bilincindeyim. Bu pozisyona layık olmaya çalışıyorum. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyin farkındayım, taraftarlarımız hiç merak etmesin" değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİLERIMİZİ KUTLARIM

Beşiktaş teknik sorumlusu Beşiktaş Burak Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan karşısında deplasmanda elde ettiği 1-0'lık galibiyet dolayısıyla A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.