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Beşiktaş taraftarından yönetime istifa çağrısı!

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibini istifaya davet etti. İşte yaşananlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 22:14
Beşiktaş taraftarından yönetime istifa çağrısı!

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor deplasmanından 4-2'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta taraftarlar maç sırasında yönetimi protesto etti.

Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce, taraftarlar Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki gösterdi.

Son dönemde Beşiktaş camiasında kongre çağrısı yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, Adana Demirspor deplasmanında 4-2 geriye düşülmesi sonrası taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.

Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.

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