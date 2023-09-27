Beşiktaş taraftarından yönetime istifa çağrısı!

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor deplasmanından 4-2'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta taraftarlar maç sırasında yönetimi protesto etti.
Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce, taraftarlar Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki gösterdi.
Son dönemde Beşiktaş camiasında kongre çağrısı yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, Adana Demirspor deplasmanında 4-2 geriye düşülmesi sonrası taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.
Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.