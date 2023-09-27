ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta erteleme maçıyla devam ediyor. Avrupa Konferans Lig play-off turu maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı canlı takip etmek için tıklayın.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Emre, Dorukhan, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Alex, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

MÜCADELENİN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.