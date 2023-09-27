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ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda mutlak 3 puan için yarışacak olan siyah-beyazlılardan 3 isim statü, 2 isim ise sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 18:50 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 19:00
ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta erteleme maçıyla devam ediyor. Avrupa Konferans Lig play-off turu maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Beşiktaş, Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı canlı takip etmek için tıklayın.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Emre, Dorukhan, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Alex, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

MÜCADELENİN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.

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