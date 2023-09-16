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Beşiktaş zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 14:34
Beşiktaş zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışması yapan futbolcular, 5'e 2 sonrası oynanan taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 15.10'da kalkacak özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması yarın saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

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