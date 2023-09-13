Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu

TRANSFER HABERİ: Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Hücum hattına takviye yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile sözleşmesi sona eren Jesse Lingard'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte sözleşmesi... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 09:07
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu

Nottingham Forest'taki sözleşmesini fesheden Jesse Lingard, Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde.

TRANSFER HABERİ: Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu

Todofichajes'in haberine göre; Kariyerinde yeni bir sıçrama yapmak isteyen Lingard, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu

1+1 YILLIK SÖZLEŞME!
Lingard'ın Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinde görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu

Anlaşmanın tamamlanması halinde yıldız futbolcu, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

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