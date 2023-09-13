TRANSFER HABERİ: Jesse Lingard Beşiktaş'a! Sözleşmesi belli oldu

Nottingham Forest'taki sözleşmesini fesheden Jesse Lingard, Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde.
Nottingham Forest'taki sözleşmesini fesheden Jesse Lingard, Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündeminde.
Hücum alternatiflerini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Todofichajes'in haberine göre; Kariyerinde yeni bir sıçrama yapmak isteyen Lingard, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME!
Lingard'ın Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinde görüşmeler yaptığı öne sürüldü.
Anlaşmanın tamamlanması halinde yıldız futbolcu, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.