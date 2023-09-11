Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Manchester United'lı Hannibal Mejbri'ye kanca!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Manchester United'lı Hannibal Mejbri'ye kanca!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Manchester United'da forma giyen 20 yaşındaki Hannibal Mejbri için kiralama teklifi hazırladığı bildirildi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 14:29
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Manchester United'lı Hannibal Mejbri'ye kanca!

Satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Manchester United'lı Hannibal Mejbri'ye kanca!

Ancak United, 20 yaşındaki Tunuslu 10 numaranın potansiyelinden dolayı onu takımda tutmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Manchester United'lı Hannibal Mejbri'ye kanca!

Gönderilip gönderilmeyeceği hakkında kararı M. United'ın hocası Ten Haag verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Manchester United'lı Hannibal Mejbri'ye kanca!

Gelişmesi için gönderme kararı alınırsa, Beşiktaş'ın yolunu tutacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Manchester United'lı Hannibal Mejbri'ye kanca!

Mejbri, geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de kiralık olarak geçirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Manchester United'lı Hannibal Mejbri'ye kanca!

Genç oyuncu Championship'te 38 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Ocak ayı krizi! 3 stoper yok...
Çetinsaya'dan flaş Sergio Ramos açıklaması!
HİNGEL TARİFİ | Hingel nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
e-YDS 2023 SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | e-YDS 2023/10 sonuçları açıklandı mı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens'te sıcak gelişme! Büyük sürpriz Mertens'te sıcak gelişme! Büyük sürpriz 14:07
Trabzonspor transferde hızlandı! Trabzonspor transferde hızlandı! 13:38
Göztepe Trabzonspor'un genç yıldızını istiyor! Göztepe Trabzonspor'un genç yıldızını istiyor! 13:09
Başakşehir'den Beşiktaş ve G.Saray'a yanıt! Başakşehir'den Beşiktaş ve G.Saray'a yanıt! 12:37
Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli! Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli! 12:14
Beşiktaş'ta Ocak ayı krizi! 3 stoper yok... Beşiktaş'ta Ocak ayı krizi! 3 stoper yok... 12:06
Daha Eski
Çetinsaya'dan flaş Sergio Ramos açıklaması! Çetinsaya'dan flaş Sergio Ramos açıklaması! 11:57
Aslan yıldız isimde ısrarcı! Buruk'tan onay çıktı Aslan yıldız isimde ısrarcı! Buruk'tan onay çıktı 11:49
Fenerbahçe'de belirsizlik! Fenerbahçe'de belirsizlik! 11:29
Türkiye ile Japonya 21 yıl sonra karşı karşıya! Türkiye ile Japonya 21 yıl sonra karşı karşıya! 11:22
Luis Rubiales'den istifa kararı! Luis Rubiales'den istifa kararı! 11:07
Lüksemburg U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman Lüksemburg U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman 11:04