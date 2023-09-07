Thorgan Hazard sürprizi

Siyah-beyazlıların transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Thorgan Hazard... Transfermarkt'in haberine göre siyah-beyazlılar Alman takımında istenmeyen adam olan 30 yaşındaki kanat forvet için ilk teması kurdu. Belçika kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren Hazard'ın Süper Lig'de oynamaya sıcak bakması halinde oyuncunun kiralık veya bonservisiyle transferi için resmi adımların da atılacağı öğrenildi. Thorgan'ın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Siyah-beyazlıların transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Thorgan Hazard... Transfermarkt'in haberine göre siyah-beyazlılar Alman takımında istenmeyen adam olan 30 yaşındaki kanat forvet için ilk teması kurdu. Belçika kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren Hazard'ın Süper Lig'de oynamaya sıcak bakması halinde oyuncunun kiralık veya bonservisiyle transferi için resmi adımların da atılacağı öğrenildi. Thorgan'ın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.