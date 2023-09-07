Oğuzhan Sarıyer’de

Beşiktaş, genç oyuncu Oğuzhan Akgün'ün Sarıyer'e kiralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Oğuzhan Akgün'e yeni kulübünde başarılar diler" denildi.
Beşiktaş, genç oyuncu Oğuzhan Akgün'ün Sarıyer'e kiralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Oğuzhan Akgün'e yeni kulübünde başarılar diler" denildi.